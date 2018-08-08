Gürültüyü Engelleyen Kulaklıklar Nasıl Çalışır?

Gürültüyü engelleyen kulaklıklar, dışarıdan gelen seslerin rahatsız edici olduğu durumlarda; mesela kalabalık çalışma ortamlarında veya motorların neden olduğu ses sebebiyle uçak seyahatlerinden kaçınan insanlar için oldukça kullanışlıdır.

Esasında, kulaklıkların yapıldığı malzemeler dışarıdan gelen ses dalgalarının bir bölümünü, bilhassa yüksek frekanslı ses dalgalarını engeller. Ses dalgalarını soğuran malzemelerin kullanıldığı kulaklıklar ses şiddetini yaklaşık olarak 25 desibel azaltabilir. Fakat düşük frekanslı ses dalgalarını engellemek için farklı sistemlerin kullanılması icap eder. Bu tip kulaklıklarda, arzu edilmeyen sesleri engellemek için ikinci bir ses dalgası yaratılır.

Ses, farklı ortamlarda, mesela havada; basınç dalgaları oluşturarak yayılır ve dalgaların yoğunluğu belirli sahalarda yoğunlaşıp, seyrekleşir. Dışarıdan gelen sesleri engelleyen kulaklıklarda hoparlörlerden, engellenmek istenen ses dalgalarıyla aynı genlikte ve frekansta ses dalgaları yayılır. Ama hoparlör tarafından yaratılan ses dalgalarının yoğunlaştığı alanlar gürültüye sebep olan ses dalgalarının seyrekleştiği alanlarla, ses dalgalarının seyrekleştiği alanlar ise yoğunlaştığı alanlarla örtüşür.

Böylelikle, ses dalgaları birbirlerinin etkisini yok eder. Ve sonuç olarak da dışarıdan gelen gürültü engellenmiş olur.