Prof. Dağdeviren, Sindirilebilir Sensörlerle İlki Başardı

Bilim dünyasının üzerinde en çok kafa yorduğu konulardan ‘sindirilebilir sensörler ve kullanım alanları’, Prof. Canan Dağdeviren ile hayat buldu.

Prof. Dağdeviren, araştırmacı Giovanni Traverso ile birlikte sindirilebilir sensör geliştirdi. Bu sensör, ayrıca esnek bir yapıya sahip.

Esnek olması sebebiyle hap şekline getirilebilen sensörler, içinde bulunan kapsüllerin erimesiyle birlikte vücuda nüfuz ediyor. Sindirim sistemi bozukluğu ve alınan besinlerin yapısını takip edecek sensörler, ayrıca ilaçların alım sürecini de takip edecekler.

Tükettiğimiz besin maddelerinin alımını da kontrol eden sensörler, obeziteyle mücadele eden hastalar için hayat kurtarıcı bir rol üstlenecek. Doktorlar, bu sensörler sayesinde hastalarının besinlerini takip edip tüketilen bu besinlere göre bir program belirleyebilecekler.

Önce domuzlar üzerinde test edilen sindirilebilir sensörler, başlarına herhangi bir sıkıntı gelmeden besin alım sürecini başarıyla takip edebildiler. Açık hali 2.5 cm, katlandığında da 1 cm boyutlarına ulaşan sensörler, katı sensörlere göre çok daha güvenliler.

Araştırmayla ilgili “İlk kez, esnek ve piezoelektrikli bir cihazın midede mekanik veya elektrik bozunmaya uğramadan iki güne kadar kalabildiğini gösterdik” açıklamasında bulunan Dağdeviren, bir sonraki hedeflerinin cihazı batarya bağımlılığından kurtarıp daha güvenli bir hale getirmek olduğunu belirtti.