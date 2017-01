Güvendiğimiz Dağlara Kar Yağdı: WhatsApp'taki Tüm Mesajların Şifresi Kolaylıkla Kırılabiliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yazılımında bulunan bir açık, kullanıcılar arasında gönderilen mesajların kolaylıkla kırılabildiğini gösteriyor.

Bildiğiniz gibi WhatsApp birkaç ay önce artık mesajlaşmalarda uçtan uca şifreleme yöntemi kullanacağını söylemiş, hatta kullanıcıların tüm mesajlaşmalarında "Artık iletiler uçtan uca şifreleme yöntemiyle konulmaktadır" gibi bir bilgi yayınlanmıştı. Üstelik WhatsApp'ın sahibi Facebook da bu sistemin güvenli olduğunu belirtmişti.

Her ne hikmetse Facebook'un çok güvenli dediği, neredeyse her mesajlaşma platformunun vazgeçilmezi haline gelen uçtan uca şifreleme yöntemi, WhatsApp'ta olması gerektiği gibi çalışmıyor. The Guardian'ın haberine göre WhatsApp, normalde uçtan uca şifreleme yönteminde şifreyi sadece çevrimiçiyken üretmesi gerekiyor ancak çevrimdışı kullanıcılar da bir mesaj yazdığında şifre üretiliyor.

Şifre üretildiğinde ise kullanıcılara hiçbir şekilde bilgi mesajı iletilmediğinden dolayı WhatsApp'ta uçtan uca şifreleme yönteminde mesaj için tanımlanan şifreler kolaylıkla çözülebiliyor ancak bunun için şifreye ulaşmak gerek. Yani bu da demek oluyor ki; WhatsApp bu şifreleme sistemindeki şifrelere erişebildiği için çok kısa süre içinde isterse şifreleri kırarak mesajlara ulaşabilir. Ayrıca şifrelere ulaşabilen kötü niyetli kişiler de şifrelerden yazılan mesajları kolaylıkla ortaya çıkarabilir.

Bu açık yakın zamanda giderilir mi ya da WhatsApp kanadından bu konuyla ilgili bir açıklama gelir mi bilemiyoruz ama WhatsApp'ta ortaya çıkan bu açığın kulanıcıların özel mesajlarına erişmek için kullanılabileceği söylenebilir.