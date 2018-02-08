Huawei P20 Lite Çiziminde iPHone X Benzeri Çıkıntı

Huawei'nin 27 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacak olan P20 modelinin Lite versiyonuna ait çizimlerde telefonun üst bölümünde iPhone X benzeri bir çıkıntı bulunduğu görülüyor.

Huawei son yıllarda adet edindiği üzere 27 Mart'ta düzenleyeceği etkinlikte yeni öncü modeli P20 ve P20 Plus ile P20 Lite versiyonlarının tanıtımını yapacak. İlk yayınlanan görüntülerde dikkatimizi çeken şey, prototip olarak öne çıkan modelin, üst bölümünde iPhone X'a oldukça benzer bir çıkıntı bulunması ve yine Apple'ın bu sezonki en iyi telefonunu temsil edercesine arka yüzde ikili kamera sisteminin dikey olarak yerleştirilmiş olması oldu.

Konuya dönecek olursak, sicili oldukça sağlam güvenilir bir sızdırıcı, P20 Lite'ın aynısı olduğunu iddia ettiği CAD tabanlı görüntü çizimleri yapmış. Bu çizimlerde modelde çıkıntı ve dikey kamera olduğunu görüyoruz. P20 Lite olduğu iddia edilen bu modelin, sadece ön yüzde yer alan kamera çevresinde şekillenen oldukça ince Essential Phone modeli ile Face ID, Animoji ve diğer 3 boyutlu yüz tarama sistemlerinin kullanımına zemin hazırlayan TrueDepth kamera aracının bulunduğu, geniş çıkıntılı X modeli arasında bir model olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei'nin Face ID benzeri bir teknoloji geliştirdiğini daha önce de biliyorduk. Bu teknolojinin bir bölümü Lite versiyonunda da yer alacak olabilir. Lite versiyonunda Samsung ya da OnePlus'ın kendi modellerindekine benzer bir 2 boyutlu yüz algılama teknolojisine dair bir beklentimiz de var.