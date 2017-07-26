Güvenilir Kişiler Uygulaması Yakında App Store’da

Google'ın konum paylaşma uygulaması Güvenilir Kişiler, yakında işletim sistemi göz etmeyecek. Google, uygulamanın iOS versiyonu için düğmeye bastı.

Akıllı telefonlar, sevdiklerimizle her zamankinden daha yakın temas kurmamızı sağlar, ancak konum paylaşımı gibi bazı önemli özellikler yalnızca herkes cihazlarında aynı işletim sistemini kullandığında işlevseldir.

Bu değişmek üzeredir. Google, Güvenilir Kişiler konum paylaşımı uygulamasını iOS'a getiriyor, böylece Android - iPhone bölünmesini sağlayan ailelerin acil durumlarda birbirlerini takip etmeleri daha da kolaylaşıyor.

iOS cihazlarında Arkadaşlarımı Bul ile zaten benzer bir özellik var ancak Güvenilir Kişiler, izleme yeteneklerinin kapsamını işletim sistemleri arasında genişletiyor. Bu, bir iPhone'la sevilen birinin, örneğin bir Samsung Galaxy S8'in son aktif konumunu gösterebileceği anlamına gelir ve bunun tersi de geçerlidir. Yeni iOS Güvenilir Kişiler uygulaması, tüm kullanıcılara hizmet için bir sürü güncelleme ile birlikte geliyor. Artık, "Güvenilir Kişiler" listesine telefon numaralarıyla kişileri ekleyebilirsiniz.