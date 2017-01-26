Türkiye’de oldukça popüler olan VPN kullanımı noktasında güvenli olmayan 10 VPN hizmeti ortaya çıktı!

Ülkemizde sık sık yaşanan site kapatılmaları ve internet yavaşlamaları sebebiyle özellikle sosyal medya erişimi için VPN hizmetini kullanmaya alıştık. Hemen bir olay olduğu anda VPN’e geçme bizler için bir alışkanlık oldu ve ilk işimiz VPN açmak oluyor. Peki, güvenli bilgilerimizin çalınmaması için hangi VPN hizmetlerinden uzak durmalıyız?

Daha önce sizlerle yukarıda bizim tavsiye ettiğimiz hizmetlerden bahsetmiştik. Bu sefer de kesinlikle kaçınmanız gereken 10 VPN servisinden bahsedelim;

Güvenli Olmayan 10 VPN Hizmeti;

1- OkVpn

2- EasyVPN

3- SuperVPN

4- Betternet

5- CrossVpn

6- Archie VPN

7- HatVPN

8- SFly Network Booster

9- One Click VPN

10- Fast Secure Payment

Yukarıda gördüğünüz bu 10 VPN hizmeti Virus Total ve AV Test üzerinden başarısız notlar almasının yanı sıra Data61, UC Berkeley, UNSW Sydney ve UCSI adlı bağımsız firmaların yaptığı ortak araştırmada da güvenli olmadıkları belirlenmiş.

Sonuç olarak yukarıda saydığımız herhangi bir VPN hizmetini kullanıyorsanız artık kullanmayı bırakmanızı ve hiç kullanmamış iseniz acil durumlarda bile bu yukarıda saydığımız hizmetleri tercih etmemenizi tavsiye ediyoruz.