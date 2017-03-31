Güvenli Sanılan iPhone’lar Aslında Pek de Güvenli Değilmiş!

Akıllı telefonlarda virüse rastlanma oranı gün geçtikçe artıyor. Bu işten iPhone'lar da nasibini alıyorlar. Nokia ve Skycure firmalarının yayınladığı güvenlik raporları, güvenlik güncellemelerinizi sıkı bir şekilde takip etmeniz gerektiğini gösteriyor.

Akıllı telefonlar için özel olarak programlanan zararlı yazılımlar, günümüzde alıp başını gitmiş durumdalar. Nokia’nın bugün yayınladığı rapora göre tüm akıllı cihazların %1.35’inde bir zararlı yazılım mevcut. Nisan 2016’da yayınladığı raporda bu oran %1.06 idi.

Hackerların hedefi genellikle Android (%81 oranında) telefonlar olurken, iOS’u hedef alan zararlı yazılımlar yaklaşık %4 artış kaydetti. Spyphone isimli takip uygulaması; kullanıcının aramalarını, sosyal medya uygulamalarını, web aramalarını, sms’lerini, GPS lokasyonlarını ve diğer birçok aktivitelerini takip ediyor. Nokia ise bu “Tehdit Raporu”nu yılda iki yayınlıyor.

Ayrı bir firma olan Skycure ise tüm mobil telefonların %71’inin güvenlik güncellemelerini 2 ay geriden takip ettiğini bildirdi. Cihazların %6’sı ise 6 ay geriden geliyor. Güvenlik güncellemelerini yapmayan telefonlar bizzat tehdit altındalar. Sycure da Nokia gibi iOS cihazlara karşı artan tehditlere dikkat çekiyor. iOS için daha çok virüs yazıldıkça, güvenlik açıkları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bu nedenle kullanıcılara, güvenlik güncellemelerini eksiksiz olarak yapmalarını tavsiye ederiz..