Güvenlik Kamerasına Takılan ve Doğaüstü Varlıkların Kanıtı Olduğu İddia Edilen Ürkütücü Video!

İspanya'daki bir evde, güvenlik kamerasının yakaladığı görüntüler bazı kişilerin kanını dondurabilir.

Küçük yaşta evde yalnız kalmak ürpertici bir deneyim olabilir. Ne var ki minik İspanyolun başına gelen şey bambaşka bir boyutta. Güvenlik kameralarınn kayıt altına alındığı videoda, garip gelişmeler yaşanıyor.

Öncelikle video kaydının sağındaki oyuncak bebeğe dikkat etmenizi öneriyoruz. Bebeğin sinsice, çocuğa yaklaştığı açıkça görülebiliyor. Lakin bu kesin bir delil sayılmaz, zira artık oyuncak bebeklerin çoğu pilli cihazlar. Bir fonksiyon sorunu yaşanmış olması veya önceden kurulmuş olması daha büyük ihtimal. Yine de, size gece vakti yavaşça yaklaşan bir oyuncak bebek görürseniz korkudan çığlık atabilirsiniz.

Asıl garip olay akşam 20.22 sularında yaşanıyor. Çocuk, masum bir şekilde ev ödevi ile uğraşırken kağıtlar ve boya kalemleri uçuşmaya başlıyor. Hayır bu klimanın bir hatası değil, o kadarına eminiz. Boya kalemlerini bile odaya dağıtacak klimanın, çok büyük güçle çalışması gerekiyor. Üstelik savruluş açısı da uygun değil.

Yine de bazı şüphelerimiz var: Çocuk önce kaçıyor, sonra da hiçbir şey olmamış gibi odaya dönüyor. Üstelik fazla sakin, çığlık atma ihtiyacı bile duymuyor. Diğer soruysa çocuğun ailesinin nerede olduğu? Evin perili olduğunu düşünüyorlarsa, neden çocuğu orada bırakmışlar? Paranormal varlıkların boya kalemleriyle ne alıp veremedikleri var?

Karşımızda ilgi çekmek üzere kurgulanmış bir sahne olabilir. Aksi geçerliyse, olayın dehşet verici olduğunu söyleyebiliriz.