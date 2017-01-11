Güvenlik Sorularını Zorlaştırayım Derken Ayarı Kaçırıp Saçma Sapan Sorular Soran Banka

Hindistan Devlet Bankası’nın internet sitesinde yer alan bazı güvenlik soruları oldukça ilginç, bir o kadar da komik.

İnternet sitelerindeki güvenlik soruları, genelde güvenlik araştırmacılarının istediği kadar zor değildir. Hindistan Devlet Bankası ise, bu sorunu ele almak için oldukça ilginç bir yol izlemiş.

Gazeteci Rohin Dharmakumar, Hindistan Devlet Bankası’na kayıt yaptırırken oldukça ilginç sorularla karşılaşmış. “En sevdiğiniz spor nedir?” gibi sıradan sorulara ek olarak kullanıcılara yönlendirdiği garip sorular şu şekilde:

Nadiren ziyaret ettiğiniz internet sitesi nedir?

Babanızın sevdiği tehlikeli spor nedir?

Sevdiğiniz ya da sevmediğiniz bitki nedir?

Komşunuzun evcil hayvanının ismi nedir?

Rohin Dharmakumar’ın yaşadığı bu ilginç olayı Twitter’da paylaşması üzerine, olay internet ortamında hızla yayıldı.

SBI has some pretty wacky secret questions. pic.twitter.com/fRzLsdIbs3 — Rohin Dharmakumar (@r0h1n) 10 Ocak 2017

Günümüzde birçok servis, güvenlik sorularını kullanmıyor. Bunun yerine iki aşamalı kimlik doğrulamayı kullanıyorlar. Ve bunun çok mantıklı bir sebebi var. Zira Google, 2015 yılında hackerlar için güvenlik sorularının doğru cevaplarını bulmanın ne kadar kolay olduğunu açıklayan bir makale yayınlamıştı.