Siber güvenlik uzmanı Kelly Shortridge, Chrome'un bilgisayarda bulunan tüm dosyaları tarayarak tarayıcıya saldırabilecek zararlı yazılımlar ile ilgili verileri Google'a gönderdiğini açıkladı.

Siber güvenlik uzmanı Kelly Shortridge, dünyanın en popüler web tarayıcısı olan Chrome’un belgeler klasörü de dahil olmak üzere bilgisayarımızdaki tüm dosyaları düzenli olarak taradığını ve elde ettiği verileri doğruca Google’a ilettiğini açıkladı. Açıklama, gizlilik endişesi taşıyan Chrome kullanıcıları üzerinde soğuk duş etkisi yarattı.

Elbette ki Google’ın amacı bilgisayarımızdan gizli gizli veri sızdırmak değil. Tarayıcıya saldırma ihtimali bulunan zararlı yazılımları keşfetmek amacı ile bir anti-virüs programı olan ESET’in çekirdeğini kullanan Chrome Cleanup Tool, bilgisayarda herhangi bir zararlı yazılıma rastlaması durumunda ise ilgili verileri Google’a iletiyor.

Peki Google, kullanıcıların bilgisayarlarındaki tüm dosyaları tarayacak kadar ciddi tedbirleri neden alıyor? Bir siber güvenlik şirketi olan Trustlook, daha önce gerçekleştirdiği açıklama ile Çin menşeili Cloud Module uygulamasında com.android.boxa adlı Telegram, Twitter, Viber, Facebook Messenger, Skype, Line, Weibo vb. uygulamalardan veri çalabilecek yeni bir virüs keşfettiklerini açıklamıştı.