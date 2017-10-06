İnsanları Dolandıran iOS Uygulamasına Dikkat!

Apple’ın uygulama mağazasında yer alan ve TouchID ile mesajlarınızı şifreleme hizmeti sunduğunu iddia eden bir uygulama, insanları akıl almaz bir yöntemle 300 TL dolandırıyor.

iPhone’larda bulunan parmak izi okuyuculu güvenlik sistemi Touch ID, akıllı telefon dünyasında son yılların en stabil çalışan güvenlik önlemlerinden. Şifre ya da desen yerine parmak izinizle size özel hale gelen cihazı kullanmak ise gerçekten çok rahat. Ancak bu güzel avantajın dolandırıcıların işine yarayacağını hiç tahmin edememiştik.

Apple’ın iOS işletim sistemlerinde kullanılan uygulama mağazası AppStore’da insanları dolandıran bir uygulama var. Eğer mesajlarınızı kötü niyetli insanlardan korumak isteyip, iyi niyetli görünen bu uygulamayı indirirseniz 300 TL’nizden olmanız an meselesi.

“Secure chats and messages” adıyla AppStore’da yer alan uygulama, Touch ID aracılığıyla metin mesajlarınızın bulunduğu uygulamayı güvence altına aldığını belirtiyor. Uygulamayı indirip kurduktan sonra iMessage uygulamasına girdiğinizde, TouchID’yi kullanarak uygulamayı açabileceğinizi söylüyor.

İşte bütün hikaye bu aşamadan sonra başlıyor.

iMessage uygulamasına dokunduğunuzda “sadece size özel” olan mesajlarınıza TouchID ile giriş yapıyorsunuz. Fakat parmak izinizi okutmanız gereken ekranda “Uygulamayı şimdi aktif edin” yazısı yer alıyor:

Ardından da yukarıda göreceğiniz üzere, küçük bir açıklama ile Touch ID onayı isteniyor. Bu noktada dikkatsiz kullanıcılar ya da TuochID’nin hızlı arayüzüne alışanlar, hızlıca ekranı geçiyorlar. Nitekim 3 günlük süreden sonra Apple hesabınıza bağlı olan kartınızdan 309.99 TL’lik alışveriş bedeli çekiliyor. Siz de bu işleme çoktan onay vermiş oluyorsunuz.

Üstelik bu fırsatçı uygulama, Türkiye dahil çoğu ülkede en çok indirilenler listesine girmiş durumda. Böylece, indirmemek için bir sebebiniz de kalmıyor. Çünkü güvenilirlik etabını geçmiş oluyor:

Bu tarz dolandırıcılıkların hedefi olmamak adına, uygulama mağazalarındaki sıralamalara güvenmeyin. Milyonlarca uygulama arasından, firmaların ön koşullarındaki açıkları görüp insanları kandırmaya çalışan binlerce kötü niyetli uygulama var. Bazıları paradan daha değerli olabilecek kişisel bilgilerimizi de ruhumuz duymadan çalabilirler. Sadece güvenilir geliştiricilerin ürettiği ve puanın yüksek olduğu uygulamaları kullanmaya dikkat edin.