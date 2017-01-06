Telefon Kamerasıyla Güzel Gökyüzü Fotoğrafları Çekebilmek İçin Bilmeniz Gerekenler

Telefonunuzun kamerasıyla geceleri, güzel gökyüzü fotoğrafları çekmek için bilmeniz gerekenleri anlatıyoruz.

Özellikle bulutsuz gecelerde gökyüzünde harika bir manzara olur. Ve biz de bu zamanlarda telefonumuzla yıldızların ve parlak gezegenlerin oluşturduğu o muhteşem manzarayı ölümsüzleştirmek isteriz. Ancak telefonumuzun kamerası ne kadar iyi olursa olsun, genelde çektiğimiz fotoğrafta parlak gök cisimleri bulanık bir şekilde çıkar. Çünkü telefon kameralarının lensleri geniş açılıdır ve otomatik olarak pozu karanlık gökyüzünü yakalamak üzere ayarlarlar. Bu da parlak gök cisimlerinin fotoğrafta bulanık görünmesine neden olur.

Fakat gece çekilen gökyüzü fotoğraflarının daha iyi çıkması mümkün. Bunun için bazı püf noktalarını sizinle paylaşıyoruz.

Fotoğrafı Çekeceğiniz Yeri Doğru Seçin

Telefonun kamerasının ayarlarını yapmadan önce yapmanız gereken başka şeyler var. Önce ışık kirliliğinin az olduğu karanlık bir bölgeye gidin, parlama efektine neden olabilecek lekeleri çıkarmak için kameranın lensini yumuşak bir bezle temizleyin, telefonu bir tripoda yerleştirin ve titremeyi önlemek adına fotoğrafı çekmek için deklanşör tuşu görevi görecek bir cihaz kullanın. Örneğin kulaklığınızı telefonunuza bağlayabilir ve kulaklığın üzerindeki şarkı değiştirme ya da şarkıyı durdurma/oynatma tuşunu deklanşör tuşu olarak kullanabilirsiniz. Daha sonra kamerada aya odaklanın ve fotoğrafın parlaklığını azaltın.

Uzun Pozlama ile Yıldız İzlerini Fotoğraflayın

Dünya kendi ekseni etrafında döndükçe, yıldızlar hareket ediyormuş gibi görünür. Ve bu nedenle arkalarında izler bırakırlar. Bu izlere, yıldız izleri adı verilir. Uzun pozlamalar sayesinde bu izler fotoğrafta ortaya çıkar. Bazı telefonlar uzun pozlama yapmaya izin verirken bazılar vermez. Ancak uzun pozlama yapılmayan telefonlarda da, buna imkan tanıyan mobil uygulamalar aracılığıyla uzun pozlama yapılabilir. NightCap Pro uygulaması, bunlardan biridir ve uygulamanın içinde yıldız izleri modu olduğu için bu uygulama ile bunu gerçekleştirmek oldukça kolaydır. Ancak uzun pozlama yaparken de yukarıda belirtmiş olduğumuz noktalara dikkat etmelisiniz.

Teleskop Aracılığıyla Parlak Gezegenlerin Fotoğrafını Çekin

Satürn ve Jüpiter gibi parlak gezegenlerin fotoğraflarını bir teleskobun merceğinden çekebilir ve özel yazılımlar aracılığıyla fotoğraftaki detayları ortaya çıkarabilirsiniz. Öncelikle RAW formatında çoklu fotoğraflar çekebilmek için ProShot ya da Manual benzeri bir program kullanın. Daha sonra fotoğrafları Deep Sky Stacker gibi bir bilgisayar programı aracılığıyla birleştirin. Eğer bir teleskoba ve telefonunuzu teleskoba monte etmeye yarayacak bir aparata sahipseniz, bu oldukça iyi bir yöntemdir.