Güzelim Nissan GT-R'yi Polis Aracına Dönüştürdüler!

Nissan GT-R aracı polis aracına çevrildi, ortaya Transfromers filminin kötü kahramanlarına benzeyen bir araba çıktı.

Transformers filmlerindeki arabalar, filmin müdavimleri tarafından hep sevilmiştir. Piyasanın en sağlam tasarıma sahip arabalarından birisi olan Nissan GT-R ise filmdeki kötü araçlardan olan 'Decepticons'a dönüştürdüldü. New York'un Times meydanı yakınlarında bir garajın dışında bulunan araç, Skyline Metro Emniyet Müdürlüğü tarafından modifiye edildi. Mat siyah bir Nissan GT-R’ın üzerine düzinelerce polis ışığı ve aparatı ekleyerek özellikle çocukların ilgisini çeken birim, durumdan memnun gözüküyor.

Standart bir Nissan GT-R Premium’un Amerika’da başlangıç fiyatının 109.990 dolar olduğu düşünülürse, son derece pahalı bir polis arabası olduğunu söyleyebilirim. Aracı alan ekip, polis arabalarının düz jantlarını çağrıştırmak için 22 inç normal bir jant takıp, aracı mat siyah rengine boyamış. Üzerine birkaç polis ışığı takınca da aracı adeta Transformers filminden fırlamış bir arabaya dönüştürmüşler.

Genişletilmiş çamurluklar, birazcık abartılı gözüken karbon fiber arka kanat gibi özellikleri olan araç, ileride satılabilmesi amacıyla çıkarılabilir donanımlarla donatıldı. Eğer satın almayı düşünüyorsanız, cebinizin biraz para ile dolu olması gerektiğini hatırlatalım.