Irkçılığa Maruz Kalan Çocuğun Annesi H&M’i Savundu

Siyahi bir çocuğun üzerinde bulunan sweatshirt’te ‘maymun’ kelimesinin kullanılması sebebiyle birçok kimse tarafından ırkçılıkla suçlanan H&M’e, olayların fitilinin ateşlenmesine sebep olan çocuğun annesinden ‘destek’ geldi.

Irkçılıkla suçlanan H&M’e, şirket dahil olmak üzere kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerden destek geldi; çocuğun annesinden. Üzerinde ‘ormanın en havalı maymunu’ yazılı sweatshirt giyen siyahi çocuğa dünyanın her tarafından destek mesajları gelmiş, hatta H&M de bir özür mesajı yayınlayarak söz konusu ürünü sitelerinden kaldırdıklarını belirtmişti. Son birkaç gündür olaylar yavaş yavaş durulmaya başladı diye düşünürken çok ilginç bir açıklama geldi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşayan Nijerya asıllı anne Terry Mango, Facebook hesabından yaptığı açıklama ile şirketi ırkçılıkla suçlayanlara karşılık verdi: "Annesi benim ve bu oğlumun modellik yaptığı yüzlerce giysiden biri. Sürekli ortalığı velveleye vermeyi durdurun. Bu gereksiz bir konu. Aşın artık bunları."

Sosyal medya kullanıcıları, annenin bu açıklamalarını sorgulaması gerektiğini belirtmesi üzerine bir mesaj daha yayınlayan anne, “Konuyu anlamamayı seçtiğimden değil bu benim düşünce tarzım olmadığından dolayı anlamadım, kusura bakmayın. Herkes kendi fikirlerinden sorumludur" paylaşımında bulundu.

Olayların patlak vermesinin ardından aralarında NBA oyuncusu LeBron James dahil olmak üzere birçok ünlü siyahi çocuğa destek mesajları göndermiş, hatta iş teklifinde bulunanlar dahi olmuştu.