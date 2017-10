"H1Z1" 20 Hafta Sürecek Profesyonel Bir E-Spor Ligi Kuruyor!

H1Z1: King Of The Hill, 20 hafta sürecek ve 15 takımın mücadele edeceği, futbol liglerine benzer bir sistemi olan bir E-Spor ligi kuracak.

H1Z1: King Of The Hill 2018'de CW Kanalı üzerinden yayınlayacakları yeni bir e-spor etkinliğini duyurdu. 20 hafta sürecek ve 15 takımın katılacağı e-spor liginin ise futbol gibi bilinen spor organizasyonlarının puan sistemine sahip olacağı ve takımların birinci olup olmayacağını haftalık turnuvalarda aldıkları puanların belirleyeceği söyleniyor. H1Z1: King Of The Hill daha öncede bir e-spor ligine sahipti, ancak bu tip puan sistemli bir lige ilk defa geçiyorlar.

Playerunknown's Battlegrounds'ın elde ettiği popülerlikten sonra "battle royale" tipi oyunlar arasında popülerliğini yitirmeye başlayan H1Z1: King Of The Hill, bakalım kaybetmeye başladığı tahtını CW'da yayınlanacak olan e-spor etkinliğiyle geri kazanabilecek mi? Ancak yine de H1Z1'in hala erken erişim sürecinden çıkmamasından dolayı, ligin de bu konuda yardımcı olamayacağı düşünülüyor.

Yeni etkinliği muhtemelen CW'nun canlı yayın sayfası dışında, Twitch yayınlarından da izleyebileceğiz. Ancak şimdilik turnuvaya katılacak takımlar ve turnuvanın puan sistemi daha belli olmuş değil. Yani gelecek seneye kadar H1Z1'de oyun açısından oldukça büyük değişiklikler görmeye başlayabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? H1Z1 PUBG'ye bıraktığı tahtını geri alabilecek mi?