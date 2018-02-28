H1Z1, Sonunda Beta Sürümden Çıkacağı Güncellemeyi Aldı

PlayerUnknown’s Battlegrounds’a ilham kaynağı olan H1Z1, 28 Şubat tarihinde resmi sürüme geçiş yaptı.

Geçtiğimiz yıl, hepinizin bildiği gibi Battle Royale oyunlarında büyük bir patlama yaşandı. Çoğu oyuncu bu akımı PUBG ile tanıdı, ancak H1Z1’in geçmişi daha eskilere dayanıyor. Bu nedenle birçok konuda H1Z1, popüler oyuna ilham kaynağı oldu. Yayınlanmasının ardından bu kadar uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen oyunun resmi sürümü bugün geldi.

Yapılan güncelleme sonrasında oyuna uçaktan atlama sırasında oyuncuların yerlerini gösteren bir termal harita eklendi. Bu sayede oyuncular başlangıçta kendilerine taktiksel bir yön belirleyebilecekler. Ayrıca her bölge için ayrı ayrı oyuncuların başarılarını hesaplayan yeni bir puanlama sistemi eklendi. Yeni sisteme göre oyuncular başarılı oldukları bölgelerde öldürdükleri kişilerden ekstra ödüller alacak.

Resmi sürümde eklenen en büyük özellikse “Auto Royale” oyun modu. 120 oyuncunun, 30 takıma bölündüğü bu yeni oyun modunda, özel hafif makineli tüfekler, zırhlar, turbo arttırmaları ve yangın söndürücüler gibi bir çok şey ekleniyor. Auto Royale modunda oyuncuların kazanmak için yapması gereken oyundaki tüm araçları yok etmek. Death Race benzeri bu modda oynarken ne yapacağınız tamamen size kalmış. Frank gibi önden gidip tüm güçlendirmeleri toplayabilir veya yarışı önemsemeyip tüm rakiplerinizi öldürebilirsiniz. İlk bakışta bu mod oldukça zevkli olacağa benziyor.