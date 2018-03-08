Fortnite ve PUBG'nin Rakiplerinden 'H1Z1' Ücretsiz Oldu!

Popüler hayatta kalma oyunu H1Z1, bugünden itibaren ücretsiz oldu. H1Z1 yapımcıları bu güncellemeyle, çok daha fazla kullanıcı kitlesine sahip olarak e-spor pazarında güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.

Popüler hayatta kalma oyunu H1Z1, erken erişimin ardından free-to-play (oynaması ücretsiz) olarak oyunseverlerin beğenisine sunuldu. 3 yıllık erken erişim sürecinin ardından, 28 Şubat tarihinde 31 TL'den satışa sunulmuştu. Auto Royale adlı yeni bir araç moduyla beraber satılan H1Z1, bugünden itibaren ücretsiz olarak oynanabilir durumda olacak. Ayrıca oyunu ücretli olarak alan kullanıcılara oyun içi eşyalar hediye edilecekken, dileyen kullanıcılar Steam'in iade politikası gereği ödediği ücreti geri alabilecek.

Oyunun oynaması ücretsiz konseptine geçmeden önceki kullanıcı sayısı 7.000 seviyelerindeydi. Bu güncellemeyle beraber çok daha artacak olan sayı, geçtiğimiz Temmuz ayında 150.000'e kadar çıkmıştı. Rakibi Playerunknown's Battlegrounds'ın 1 milyondan fazla oyuncu sayısına göre çok geride kalan H1Z1, bu güncellemeyle oyuncu sayısını çok daha yukarılara taşımayı hedefliyor.

H1Z1'in oyun için satın alımları oyunun oynanışına hiçbir etki etmemekle birlikte, sadece kozmetik amaçlı satın alımlar gerçekleştiriliyor. Bu konuda takdir ettiğimiz H1Z1, oyunu daha önceden satın alanlara ise "teşekkür paketi" hediye edecek. Teşekkür paketinin içeriği ise şu şekilde:

Gasrunner Hoodie

Bloom Survivor T-Shirt

Splinter Camo ARV

10 Victory Crates

10,000 Skulls

Ücretsiz olmasının ardından e-spor piyasasında da güçlü bir yer edinmek isteyen H1Z1, Pro League adında yeni bir e-spor ligini ortaya çıkardı. Cloud9, CLG, TSM, Echo Fox gibi 15 farklı takımın yer alacağı ligin ilk karşılaşması 21 Nisan'da Las Vegas'ta gerçekleştirilecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? H1Z1 oynaması ücretsiz konsepte geçiş yapmasının ardından istediği başarıyı elde edebilir mi?