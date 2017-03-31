Hababam Sınıfı’ndaki Güdük Necmi karakteriyle gönlümüzde yer eden, güler yüzlü sinema sanatçısı Halit Akçatepe hayatını kaybetti..

Hababam Sınıfı’nda bir bir çiçekler soluyor. Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eserinden uyarlanan ve Türk sinema tarihinin en sevilen filmi olabilecek Hababam Sınıfı’nda İnek Şaban, Damat Ferit, Hafize Ana, Tulum Hayri, Muharrem Gür, Domdom Ali, Paşa Nuri, Külyutmaz Necmi gibi birçok önemli isim geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmiş, geriye ise sadece Halit Akçatepe (Güdük Necmi), Tuncay Akça (Bacaksız), Cafer Dere, Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Mehmet Çatay, Ercan Gezmiş ve Tayfun Akalın gibi isimler kalmıştı.

Ancak biraz önce gelen acılı haber ile Hababam’ın en sevilen yüzlerinden biri olan, Kemal Sunal ile ayrıca Süt Kardeşler ve Şaban Oğlu Şaban’da Ramazan karakteriyle akıllara kazınan Halit Akçatepe de vefat etti.

İstanbul’da hayata gözleri yumduğu belirtilen sevgili Akçatepe’nin ölüm nedeni ise şu anda bilinmiyor. Ancak gerçekten Kemal Sunal gibi güler yüzü, babacan tavrı ile hatırlanan Halit Akçatepe’nin de aramızdan ayrılması gerçekten oldukça üzücü..

Nurlar içinde yat güzel insan!