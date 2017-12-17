“Her şey hazır… Canlı yayına geçiyoruz..3-2-1“ denildiğinde hayatının talihsizliğini yaşayan insanları sizin için derledik.

Habercilik zor, gecesi gündüzü olmayan işlerden biri. Sürekli gündemi takip etmeniz gerekir, 5 dakikalık ropoörtaj videosu için kilometrelerce yol gidersiniz. İşinizde ne kadar profesyonel olduğunuz bir tarafa bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu durumlarda eğer canlı yayında iseniz, hayatınızın belki de en şanssız gününü yaşıyorsunuzdur.

Bizde bu mesleği yaparken şanstan az çok nasibini almış 5 fenomen videoyu sizinle paylaşıyoruz.

“Anam Coştu .. bunlar”

İlk videomuz bir dönem fenomen olan, benimde bir gazetede çalışırken tanışma fırsatımın olduğu Burcu Benek! :)

Taksim Gezi Parkı olayları sonrasında olayları haberleştirmek için Taksim'e giden muhabir, küçük bir çocuğun el hareketiyle şaşkına dönüyor.

Spiker, kaslı adamdan biraz fazla etkilenince..

Şimdi kamera arkasındayız! Kameramanı trolleyen at! :)

Ve son videomuzda doğu karadenizli spiker, canlı yayında olduğunu farketmeyince bir an günlük yaşantısındaki şivesi ile konuşuyor.