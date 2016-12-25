Başbakan Açıkladı: Crytek, 500 Milyon Dolar Yatırımla Türkiye Yolunda!

Dünya genelinde adından söz ettiren Türk girişimcilerin kurduğu oyun stüdyosu Crytek, Binali Yıldırım'ın açıklamalarına göre 500 milyon dolar yatırımla Türkiye'ye gelecek.

CryEngine oyun motorunun geliştiricisi ve Crysis, Warface gibi oyunlarıyla tüm dünyaya damga vuran üç Türk kardeşin Almanya'da kurduğu Crytek, son günlerde yaşadığı zorluklar nedeniyle dünya genelindeki birçok stüdyosunu kapatma kararı almış ve ciddi oranda küçülmeye gitmişti. Tüm dünyadaki teknoloji ve oyun basınında Crytek'in akıbetinin ne olacağı konuşulurken, Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada aslında bir müjde vermiş oldu.

Bugün Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım konuşması esnasında oyun sektörüne de dikkat çekti ve "Almanya’da yaşayan bir Giresunlu delikanlı var, o dünyadaki bu oyunların liste başı olanını o yapıyor, Türkiye’de gelip yatırım yapacak, öngördüğü yatırım da 500 milyon dolar. Anlattıklarını benim havsalam zor alıyor, anlamıyor, başka bir dünya anlatıyor. Ama düşünce, geleceğin böyle olacağını anlamak çok zor değil." dedi.

Yıldırım, konuşmasında şirket ismi belirtmese de Giresunlu üç kardeş tarafından Almanya'da kurulan Crytek şirketinden bahsettiği açıkça anlaşılıyor. Ancak öte yandan Crytek kanadı henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Bu arada dünya genelinde çok sayıda stüdyosunu kapatan şirket İstanbul'daki stüdyosunu kapatmamıştı. İstanbul'daki stüdyonunun kapanmaması Crytek'in Türkiye'ye yapacağı bu yatırıma dair bir ipucu olabilir.