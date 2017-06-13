Galaxy S8, Satışa Sunulduğundan Beri Hala Patlamadı

21 Nisan 2017'de satışa sunulan Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus’dan henüz bir kötü haber yok.

Sanırım bu habere sevinebiliriz, zira geçtiğimiz yıl Samsung için oldukça sıkıntılı geçmişti. Hepimiz hatırlıyoruz ki, satışa sundukları Galaxy Note 7’lerin bataryalarında ciddi bir problem vardı ve her geçen gün patlama haberleri geliyordu.

Kimi zaman sosyal medyada alay konusu olan bu haberler, havayolu firmaları için oldukça büyük bir önem taşımaya başladı ve akabinde Galaxy Note 7’ler uçaklarda yasaklandı. Bununla birlikte Samsung, belirlenen havalimanlarının içerisine telefon değişim standları koymak zorunda kalmıştı.

Note 7’nin gittikçe gözlerden düşmesi ardından Samsung; bu telefonları piyasadan geri çekti. Ancak yayımlanan son haberlere göre; Note 7, yakın bir zamanda tekrardan Galaxy Note 7R (yenlenmiş) olarak satışa sunulacak.

Nisan ayının 21’inde satışa sunulanve’lardan 50 gün geçmesine rağmen kötü bir haber alınmamasının sebebi, elbette yenilenen bataryaları. Note 7’debatarya kapasitesi bulunuyordu, yeni S8’de iseve S8 Plus’dabulunuyor. Samsung, yeni S modelleriyle kullanıcılarının batarya patlama korkusunu yenmelerini sağlamış gibi görünüyor.