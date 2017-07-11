Haberler Kötü: 6. Kitlesel Yok Oluş Süreci İçindeyiz!

Bilim insanlarına göre dünya tarihinde daha önce 5 kez yaşanmış kitlesel yok oluş sürecinin bir yenisi kapıda ve çoktan başlangıç aşamasına girildi.

Bitki ve hayvan türlerindeki azalmalar, genellikle uzun vadede insanoğlu için kötü şeylerin işaretçisi olurlar. Dengesiz avlandık, habibatları yok ettik, suyu kötü kullandık ve fosil yakıt kullanımına tabiri caizse abanıyoruz. Durum böyle olunca, tarihin en büyük kitlesel yok oluşunun ilk adımı olan iklim değişikliği başladı.

Gezegenin ekosistemlerine ne kadar zarar verdiğimizi anlamak için illa ki yok olmamız gerekiyor. Pazartesi günü yayınlanan yeni bir bilimsel araştırmada uzmanlar, küresel çaptaki kitesel yok oluşun "başlangıç” aşamasında olduğumuzu söylediler. Endemik türlerin giderek azalan nüfusları ise buna en büyük işaret. Uzmanlar ayrıca Trump'ın ABD ve Meksika arasına çekmek için çalıştığı sınır duvarının, bölgede bulunan 800 yabani hayvan türünü de tehlikeye attığını söylüyorlar.

Daha önce antik dönemlerde gerçekleşen kitlesel yok oluşlarda olduğu gibi, bugünkü kayıplarımız doğal kaynaklarımızı için ölümcül sonlara sürüklüyor:

Stanford Woods Çevre Enstitüsü'nden biyoloji profesörü olan söz konusu araştırmanın ortak yazarı Rodolfo Dirzo ve meslektaşları, Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan analizleri için dünya genelinde 27.600 kuş türü, amfibi hayvan, memeli ve sürüngen türünü haritalandırdı. Örnek çalışma, günümüzde karada yaşadığı bilinen omurgalı türlerinin neredeyse yarısını temsil etmekte.

Özellikle güney ve güneydoğu Asya'da, tropik bölgelerdeki türlerin büyük tehdit altında olduğu anlaşılıyor. Örneğin, Tayland ve Myanmar'da yasadışı avlanma ve gül ağaçlarının kesimi, Hint kaplanlarının nüfusunu büyük ölçüde azalttı. Endonezya'nın Sumatran orangutan habitatının kabaca %60'ı kadarı yok oldu; çünkü çiftçiler ormandan hurma yağı çıkarmak için bilinçli olarak yangınlar çıkartıyorlar.

Ekip ayrıca, 177 memeli türünün 1990 ile 2015 yılları arasındaki nüfus kayıplarını inceledi. Söz konusu türlerin ortalama olarak %30’unun son 25 yıl içerisinde yok olduğu tespit edildi. Ortamala üzerine çıkıp % 80’nine kadar yok olmuş memeli türleri de bulunuyor.

Dünyanın 4,5 milyar yıllık tarihi boyunca, beş önemli kitlesel yok oluşun yaşandığı biliniyor. Bu felaketler esnasında gezegendeki türlerin neredeyse hepsi yok oldu. Günümüzde hala ulaşılan jeolojik kayıtlar bunu gösteriyor.