Çıplak muhabir ve sunucularıyla gündem haberlerini sunan Naked News isimli premium abonelik hizmeti, çıplak muhabirlere yenilerini eklemek istiyor.

Son yıllarda internetin televizyonun önüne geçtiğini biliyoruz. Sektörün internete doğru kayması yalnızca film ve dizileri değil, haberleri de etkiledi. Eskiden insanlar televizyondaki Ana Haber bültenlerini takip ederlerken, günümüzde pek çok kişi gündem haberlerini internet üzerinden takip ediyor. Yurt dışında ise bu haberleri tüm çıplaklığıyla yansıtan bir web sayfası bulunuyor. Naked News isimli web sayfası, tüm spiker ve sunucularıyla çıplak bir şekilde haber sunuyor.

Gündem olaylarını çıplak muhabir ve sunucularla takipçilerine ulaştıran Naked News, bu hizmet karşılığında abonelerinden aylık ücret alıyor. Geçtiğimiz yıl Irma Kasırgası’yla ilgili Kylie Morgan çıplak bir şekilde plajda röportaj yapmıştı. Naked News tarafından yapılan bu röportaj bir hayli fazla konuşulmuştu.

Kylie Morgan, Naked News’in en ünlü yüzü olsa da tek yüz ona ait değil. Sitede her gün düzenli olarak haber sunup soyunan pek çok insan bulunuyor. İspanya, Kanada, Amerika gibi pek çok yerde bulunan Naked News muhabirleri dışında, programa katılan sunucular ve programa konuk olarak katılanlar da çıplak oluyor.

Naked News, son dönemde ilginin artmasından dolayı yeni ekip arkadaşlarına ihtiyaç duyuyor. Program yapımcısı Lucas Tyler, yeni yüzlere ihtiyaç duyduklarını ve iş mülakatlarının yalnızca 30 saniyede tamamlandığını belirtti. Hafta sonu programları için aranan yeni ekip arkadaşlarının mülakatta hangi özelliklerine dikkat ediliyor bilinmiyor, ancak işi isteyen kişilerin internet sitesi üzerinden başvuru yapılabildiği açıklandı. Başvuracak kişilere kariyerlerinde başarılar diliyoruz.