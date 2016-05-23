Röportaj Adam isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımlar, gerçeklik algınızı biraz sarsacak türden.

Instagram’da eğlenceli paylaşımlar yapan hesapları takip etmeyi seviyorsanız, Röportaj Adam adlı bu hesaba da bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum.

Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyada viral şeklinde dönen ‘köpekleri boyayıp satıyor’ haberinin baş kahramanı olan Röportaj Adam, bilmeyen kişilerin gerçeklik algısını bozacak, ‘hakikaten de tüm haberlerde var mı şimdi bu?’ dedirten paylaşımlar yapıyor. İçlerinden bazılarına hemen aşağıda yer verdim. Umarım bu ‘muzip’ arkadaşın paylaşımlarını beğenirsiniz.