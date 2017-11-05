Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia'ya erişimi hükümet olarak kendilerinin engellemediğini söyledi. Arslan, Mahkemenin aldığı karar nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellenmiş durumda" dedi.

29 Nisan 2017'den bu yana Türkiye'den erişimin yasaklandığı Wikipedia ile ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıklamalarda bulundu. Arslan, internet sitesine erişimi kendilerinin engellemediğini söyledi. Ayrıca, Ahmet Arslan, Wikipedia'nın, Türkiye'yi terör örgütlerine destek veren ülke statüsünde gösterdiğine yönelik metinler olduğunu öne sürdü.

Wikipedia'ya 'Bunları çıkarın' dediklerini söyleyen Arslan, "Onlara erişimi engelledik. Ulu önder Atatürk'e ilişkin yanlış değerlendirmeler vardı. Onu özellikle uyardık. Mahkemenin aldığı karar nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellenmiş durumda." ifadelerini kullandı. Türkiye'ye yönelik yanlış girilen bilgileri düzeltmeye çalışan editörlerin Wikipedia tarafından erişimlerinin yasaklandığını söyleyen Bakan Arslan, "Kim yasakçı, biz mi, Wikipedia mı?" diye sordu.

Booking.com ile ilgili de açıklamalar yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bakanlık olarak yaptığımız herhangi bir işlem yok" dedi. Siz Wikipedia ve Booking'in yasaklanması konusunda ne düşünüyorsunuz?