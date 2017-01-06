Haberleşme Bakanı: Yerli Arama Motoru Kültürümüze Uygun Olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, NTV'de katıldığı canlı yayında yerli arama motoru ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan yaptığı bir konuşma esnasında yerli arama motoru ile ilgili çalışmaların başladığını söylemişti. Bu kez NTV canlı yayınında konuşan Arslan, yerli arama motoruyla ilgili yeni detaylar geldi.

Ahmet Arslan canlı yayında yaptığı açıklamalarda yerli arama motorunun kültürümüze ve değerlerimize uygun sonuçlar vereceğini söyledi. Ayrıca yerli elektronik posta sistemine de ilk kez değinen bakan, Türkiye'nin de yerli bir e-posta sistemine sahip olacağının böylelikle de verilerin Türkiye'deki veri merkezlerinde tutulacağını belirtti.

Yerli arama motorunun isminin ne olacağı, nasıl bir arayüze sahip olacağı ve arama sonuçları dışında hangi servislerden oluşacağına ilişkin bir bilgi ise yok ancak anlaşılan bakanlık yerli arama motoru konusuna önem veriyor ve hızla çalışmalarını sürdürüyor. Bakalım yerli arama motoru beklentilerimizi karşılayarak Google'ı ülkemizdeki tahtından edebilecek mi?