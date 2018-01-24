‘Türk televizyonlarında yeni bir gaf’ başlıklı yeni bir haberle daha karşılaştık. Bu sefer görüntüler GTA’ya değil, Medal of Honor’a ait.

2 yıl önce, sıcak bir yaz akşamı ATV’nin ana haber bülteninde yer verdiği ve daha sonra özür dilemek zorunda kaldıkları bir olay yaşanmıştı hatırlarsanız. Kanalın, o dönem gündemin en sıcak konusu olan FETÖ darbe girişimiyle alakalı olduğunu iddia ederek yayınladığı şifrelerin GTA’ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sefer ise benzer bir ‘gaf’, Habertürk kanalı tarafından yapıldı.

Şu sıralar gündemi takip edenler, Türk askerlerinin Afrin’de bir operasyon girişiminde olduğundan haberdardırlar. Habertürk ise burada görev yapan askeri birliklere ait olduğu iddiasıyla operasyondan görüntüler yayınladı. Fakat gündemi hepimizden biraz daha sıkı takip eden teyit.org ekibi, söz konusu görüntülerin Medal of Honor oyununa ait olduğunu açıkladı.

Haber kanallarının reji birimleri bunu özellikle mi yapıyorlar yoksa birileri tarafından oyuna mı getiriliyorlar, bilmiyorum. Fakat bu olay da en az ATV’nin başına gelen olay kadar büyük ses getirecektir. Hatta bir özür mesajı da gelebilir diye düşünüyorum.

Aşağıda, sosyal medyada bu olayla ilgili yapılan eğlenceli yorumlardan bazılarını göreceksiniz.