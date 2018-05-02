Firmaların stant faaliyetleri, salon sunumları ve atölye çalışmalarıyla öğrencilere kendilerini tanıtabilecek, staj ve iş görüşmeleri yapabilecekleri Hacettepe Kariyer Fuarı, 17-18 Mayıs tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Hacettepe Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, tüm firmaları 17-18 Mayıs 2018'de yapılacak Hacettepe Kariyer Fuarı'na davet ediyor. Firmaların fuar sırasında stant faaliyetleri, salon sunumları ve atölye çalışmalarıyla öğrencilere kendilerini tanıtabilecek, staj ve iş görüşmeleri yapabilecekleri etkinlikte ayrıca mühendislik fakültesi lisans öğrencilerinin proje sergilerini gezmek, projeleri incelemek mümkün olacak. Hacettepe Kariyer Fuarı’nın dikkat çeken bir başka özelliği ise engelli üniversite öğrencilerinin fuardan maksimum düzeyde yararlanmasını sağlayacak olmasıdır.

Fuar süresince Hacettepe Üniversitesi’nin farklı kampüslerinden öğrenciler, fuar alanına ücretsiz servislerle taşınacaklar ve ücretsiz içecek ve kuru pasta ikramları yapılacaktır. Ayrıca fuar alanında zaman zaman bazı öğrenci topluluklarınca sosyokültürel etkinlikler gerçekleştirilecektir. Hacettepe Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nin ev sahipliğini yapacağı Hacettepe Kariyer Fuarı, 17-18 Mayıs tarihlerinde 10:00-17:00 saatlerinde gerçekleşecek. Etkinlik hakkıda daha detaylı bilgi için karmer.hacettepe.edu.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.