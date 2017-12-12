Hacettepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 16 Aralık'ta gerçekleşecek DevFest'17, güncel teknolojiler ve yazılım trendlerini ele alacak.

Google Developer Groups ve IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu ortaklığıyla hazırlanan DevFest'17 16 Aralık Cumartesi günü Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Gün boyu "Güncel Teknolojiler ve Yazılım Trendleri" konulu seminerlerin ve workshopların gerçekleşeceği etkinlikte alanında uzman kişilerle tanışabilir ve teknolojideki güncel gelişmelere dair detaylı ve güvenilir bilgiler edinebilirsiniz.

Etkinlik hakkında detaylı bilgiye devfest.gdgankara.org web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Siz de DevFest'17 ile beraber hem kendinizi geliştirebileceğiniz hem de keyifli zaman geçirebileceğiniz bir gün geçirmek istiyorsanız, buraya tıklayarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.