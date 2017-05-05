Yazılım geliştirmeye merak salmış ve kendini oyun geliştiricisi olarak tanımlayan her bireyin profesyonel olma yolundaki duraklarından biri de IGDA Hacettepe Oyun Geliştiricileri Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek.

IGDA Hacettepe Oyun Geliştiricileri Topluluğu 8-9 Mayıs’ta Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda oyun geliştiricileri, oyun geliştirmeye ilgisi olanları ve oyunseverleri bir araya getirecek iki günlük bir etkinlik düzenliyor.

Gelişen oyun sektörüne olan ilginin artmasından dolayı, oyun geliştirmeye ilgili yazılım, görsel, ses, senaryo, conceptart gibi konularla ilgilenen öğrencileri bir araya getirmek için kurulan IGDA Hacettepe Oyun Geliştiricileri Topluluğu, düzenlediği “Game Developer Days” etkinliğiyle sektörde önde gelen firmaların da desteğiyle tüm meraklıları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Bu sene ilk defa düzenlenecek olan bu etkinlikte oyun sektöründe ufkunuzu açacak eğitimler, seminerler ve paneller sizleri bekliyor olacak.

Webtekno olarak sponsoru olmaktan zevk alacağımız etkinlikte tüm katılımcılara ve etkinlik ekibine kariyer yolculuklarında başarılar dileriz. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleşecek olan etkinliğin biletlerine ve detaylarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Etkinlik biletleri için şuraya, topluluğun Facebook sayfası için buraya ve etkinlik sayfası için de sizleri şuraya davet edelim.

