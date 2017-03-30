ACM Hacettepe Öğrenci Topluluğu, 7-8 Nisan tarihlerinde Hacettepe'nin ilk programlama yarışmasını gerçekleştirecek!

Association for Computing Machinery kısa adıyla ACM, 100.000’i aşkın üyesiyle alanında dünyanın en büyüğü olma özelliğine sahip, eğitsel ve bilimsel bir bilişim topluluğu. 1947 yılında New York’da kurulan ACM, kurulduğu günden bu yana yayınladığı dergileri, zengin kütüphanesi ve bünyesinde barındırdığı profesyonel kulüpleri, özel araştırma grupları ve öğrenci kollarıyla bilgisayar bilimlerinin ilerlemesine öncülük etmekte.

ACM Hacettepe Öğrenci Topluluğu ise, ACM’e bağlı dünya üzerindeki 821, Türkiye’deki 13 öğrenci kolundan birisi. 2010 yılında kurulan topluluk, kurulduğu günden bu yana öncelikle Hacettepe Üniversitesi öğrencileri olmak üzere ulaşabildiği tüm öğrenciler için bilgisayar bilimlerine ilgiyi artıracak ve bu alanda farkındalık yaratacak etkinlikler düzenlemekte.

Bu etkinliklerden biri olan HÜPROG da, Türkiye'deki tüm öğrencilere açık olan ve 7-8 Nisan 2017 tarihinlerinde, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde,

Hacettepe Teknokent’te gerçekleştirilmesi planlanan bir programlama yarışması. İlki geçen yıl gerçekleştirilen etkinlik bu sene; çapını ve süresini artırıp daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemekte.

Yarışma, "HackerRank" ortamı üzerinde gerçekleştirilip; katılım takımlar halinde olacak. Bireysel katılımlar, tek kişilik takımlar gibi değerlendirilecek.Takımlar maksimum 3 kişilik olup yarışmaya katılacak takımlar, Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen ön elemeyle belirlenecek ve eleme sonucunda ilk 15 sırada bulunan takımlara yarışmaya katılma hakkı tanınacak. Yarışma her ne kadar online bir platformda gerçekleşecek olsa da fiziksel katılım koşulu da aranmakta; takımlar 24 saat boyunca kulüp tarafından belirlenen bir alanda yarışacaklar.

Yarışma, diğer programlama yarışmalarından da alışılagelmiş olduğu üzere, zorlukları ve puanları farklı olan problemlerden oluşacak. Takımlar bu problemleri istenilen şekilde çözerek, yazdıkları programlarla sorular için belirlenen puanları toplayacak. Bu süreçte yarışmacıların yazdıkları algoritmanın çözebildiği girdi miktarı ve bu girdileri belirlenen zaman sınırları içerisinde işleyip çözüme ulaşabilmesi dikkate alınacak. Yarışmada en yüksek 3 puana ulaşan takım ödüllendirilecek ve katılan her takıma, katılımdan dolayı ufak bir hediye verilecek.

Daha detaylı bilgi için www.acmhacettepe.com sitesini ziyaret edebilir veya iletisim@acmhacettepe.com adresine yazabilirsiniz. Katılmayı düşünen tüm arkadaşlarımıza Webtekno ailesi olarak başarılar dileriz! :)