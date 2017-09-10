Hacker Kültürü Nasıl Doğdu?

İnsanların başını büyük ölçüde ağrıtan hack olaylarını gerçekleştiren hackerların ortaya çıkması bir dönüm noktası olarak adlandırılabilir.

Hacker olarak tanımlanan kişiler ilk olarak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde doğdu. İlk hackerlar parçaların içerisine kendisinin bağımsız kodlarıyla çalışan bir devre yerleştirerek, bu devreleri kullanan parçaların önünü açıyorlardı. İlk hackerler bir grup şeklinde çalışıyor ve bu grup bir kaç üyeden oluşuyordu. Hack kavramı bu hackerların sayesinde 1960 tarihinde ortaya çıktı. Hacker kültürü; kuruluşların ve bilim insanlarının teknolojiyle ilgili her şeyi kendilerine mal edip nasıl çalıştığını halktan gizli tutmalarını protesto etmek amacıyla doğdu.

Teknolojinin gelişmesinden sonra hack yapılabilecek çeşitli yeni ortamlar oluştu. Telefonların ve sanal alışveriş sistemlerinin gelişmesinden sonra daha çok maddi hasara yol açan hackerlar büyük çapta paralar kazandı.

Bir çok büyük alışveriş sitesinin veritabanını ele geçiren bu hackerlar uzun zamandan beri kredi kartlarını tehdit ediyor. Telefon görüşme sürelerinin pahalılığından yakınan hackerlar 1970 yılında, 2600 hz gücünde sinyaller göndererek telefon şirketi olan AT&T'nin devre sistemine girmeyi başararak ücretsiz görüşmeyi sağladı.

Hack olayları toplumun huzurunu ve düzenini genellikle bozmaktadır. Bu nedenle kendilerini beyaz şapkalı hacker olarak adlandıran kişiler kötü saldırılara karşı siper alıyor. Ülkemizde gönüllü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde ücretli beyaz şapkalı hackerlar ülkemize karşı gelen saldırıların hasarlarını en aza indirmek için çalışıyorlar.