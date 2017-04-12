Kodlama Öğreten Eğitim Platformumuz 'Hacker Can' ile Tanışın

Kodlama eğitiminin eğlenceli olarak verilmesi üzerine gerçekleştirilen proje Hacker Can, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da öneriliyor.

Kodlama üzerine bilgi sahibi olmak, çağımızda birçok meslek alanı için oldukça önemli bir kriter haline geliyor. Bu konuda eğitim veren sayısız kurum ve açıp öğrenebileceğiz birçok kaynak bulunuyor. Ancak geleceğin bilgisayar programcılarını yetiştirmek teknoloji sürekli geliştiği için bir ihtiyaç konumundan çıkıp bir gereklilik haline dönüşmüş durumda.

Bun minvalde sizin için derlediğimiz kodlamayı eğlenceli şekilde ve yaş aralığı farketmeksizin öğreten 15 oyun içeriğimize mutlaka göz atmalısınız:

Söz konusu kodlama konusunda eğitimi oyunla öğretmenin önemliliği anlaşılınca bu oyunlara milli bir proje daha eklendi: Hackercan!

Hackercan, tamamen Türkçe arayüze sahip temel kodlama bilgisini çocuk yaşta meraklılarına öğretmek için yazılmış yaratıcı bir uygulama. Açıkçası bu konuda milli bir girişim yapmış olmamız oldukça güzel bir gelişme. Nitekim Hackercan projesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da tavsiye ediliyor.

6 ve 9 yaş üzeri kullanıcılara hitap eden Hackercan projesinin çekirdek ekibi 8 kişiden oluşuyor ve işinin ehli bilgisayar programcıları, staj ve iş imkanı için projenin internet sayfasına başvurularını iletebiliyorlar.

Hiç şüphesiz yakın gelecekte kodlama bilgisi gerektirmeyen iş alanı kalmayacak ve zamanla tüm iş kollarında programla dili bilmek önemli bir avantaj sağlayacak. Milli projemiz Hackercan’nın internet sayfasına şuradan ulaşabilir ve oyunu deneyebilirsiniz.