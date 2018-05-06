Hacker Eğitim Videolarına YouTube'dan Darbe Geliyor

YouTube'da, her gün sayısı artmakta olan binlerce hacker odaklı eğitim videosu yer almakta. Şu an için YouTube yönetimi bir müdahalede bulunmasa da yakın bir zamanda büyük bir temizliğin yapılacağı konuşuluyor.

Başlarda sayısı az olan bu içerik üreticileri, hacker'lığa dair eğitim videoları paylaşarak ciddi takipçi sayılarına ulaşmış durumdalar. Bu ilgiyle beraber sayıları da artan YouTuber hacker'lar, şirket tarafından yaptırımla karşı karşıya kalabilirler. Video paylaşım mecralarından önce çeşitli forumlarda bir araya gelip bilgi paylaşımında bulunan hacker'lar, artık YouTube üzerinden de iletişim halindeler. Özel hacker forumları kurulmaya başladıklarında, neredeyse herkes için özgürdü. İnternet kullanıcıları bu mecralarda tamamen özgürce içerik paylaşılmasını çokca eleştirdiler ve sonrasında denetlemeler getirildi.

Yıllar ilerledikçe hem sitelere hem de hizmetlere yönelik davalar daha yaygın hale gelmeye başladı. Yasadışı içerik barındırmayan sitelerin çoğu, konumlarını değerlendirerek ciddi paralar kazandılar. Bu nedenle hacker içeriğine yönelik siteler azalmaya başladı ve eğitim vermekte olan hacker'lar farklı platformlara yönelmek zorunda kaldı.

Daha sonrasında, neredeyse bir gecede YouTube ve sosyal medya devrimi gerçekleşti ve artık anonim kimliklerin arkasında herkes istediklerini söyleyebilirdi. Bu yeni gerçeklikte, hacker'lar da yerlerini aldılar. YouTube ve sosyal medya, herkesin bir lider olabileceği ve kitleleri yönlendirebileceği mecralar oldular. Bazı kişilerin en büyük hayallerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan bu sistem herkesi ünlü biri haline getirebilirdi. Başlarda genel olarak kötü niyetli kullanılmayan sosyal medya ve YouTube, zamanla tabii ki de kötü amaçlı insanların da emellerine ulaşabildiği bir platform oldu. Daha çok zahmetli ve eski moda olarak görülen forum tartışmaları yerine birçok hacker, anlaşılması daha kolay olan bu eğitim videolarına yöneldiler. YouTube eğlence sektörüne hitap etmesinin yanında milyonlarca kişi tarafından da eğitim platformu olarak kullanılmakta. Hobilerden tutun da matematiğe kadar geniş bir yelpazede eğitim videosu bulabileceğiniz Youtube, bu yelpazenin içerisindeki kötü amaçlı eğitim videolarına da ev sahipliği yapmakta.

BBC'ye konuşan YouTube Yetkilileri, YouTube içerik oluşturucularının, içeriklerinin bir parçası olarak yalnızca onayladıkları ürün veya hizmetin reklamcılık politikalarıyla uyumlu olması halinde ödeme alabileceklerini aktardı. İleriye dönük olarak kötü amaçlı içerik oluşturucularıyla birlikte çalışmayacaklarını belirten şirket yetkilileri, içerik üreticilerinin daha dikkatli olması gerekeceğini, aksi halde yaptırımların uygulanacağını aktardı. Bakalım YouTube'dan, hacker'lık eğitim videolarına karşı hangi hamleleri göreceğiz.