Anonymous’tan Ortalığı Karıştıran Komploculara Tehdit Geldi

Dünyanın en popüler hacktisvt grubu olan Anonymous, son günlerde dünya çapında gündem olan QAnon adındaki bir komplo teorisi hakkında açıklama yaptı. ABD ve Türkiye arasındaki gerginliklerin gölgesinde kalan bu ilginç komploya ve Anonymous’un açıklamasına değiniyoruz.

Son günlerde ABD basını garip bir komplo teorisiyle sarsılıyor. Bu teori, tamamen internetten yayıldı, büyük bir grup oldu. Trump!ın yaptığı son Flo Rida mitinginde, üzerinde “Biz Q’yuz” ya da “Q” yazılı pankartlar ortaya çıktı. Tam adı “QAnon” olan bu grup, Trump’ın ABD derin devletine karşı bir kahraman olduğunu söylüyorlar. Ayırca söz konusu derin devlet yapılanmasını ifşa edildiği paylaşımlar var.

4chan ve 8 chan gibi anonim kullanıcı adıyla içerik paylaşabildiğiniz sitelerde yayılan görüşler, geçtiğimiz yıl ortaya çıktılar. Buradaki açıklamalar kısa sürede binlerce insana ulaştı. Hatta iddialar arasında ünlü aktör Tom Hanks’in bir çocuk istismarı grubuna üye olduğu ve çocuk ticareti gerçekleştirdiği bile var. Grubun kısa sürede kendisine ciddi taraftarlar bulması ve Trump mitinglerine ortaya çıkması ise şaşkınlık yaratıyor.

Hacktivst grup Anonymous ise bu komplo teorisine karşı meydan okudu:

"#QAnon olarak bilinen psikolojik operasyona karşıysanız, lütfen basın açıklamamızı paylaşın! Ayrıca #OpQ ve #OpQAnon etiketlerini takip edin! Biz Anonymous."

3 dakikalık bu video biraz acayip gelmiş olabilir, zira çok ciddi bir tehdit olduu söylenemez. Bunu garipsemizin nedeni, QAnon grubunun gerçekten de küçümsenmeye başlanması. ABD’liler, bu grubu sosyal medyada eper alay konusu ettiler. Bu nedenle Anonymous da videosunu bu dille çekti.

QAnon adına açılan Twitter hesabı, videoda yer alan tehditlere açık bir cevap vermedi. Anonymous, daha önce IŞİD’i, Scientology tarikatının merkezine siber olarak saldırdığı, çeşitli devlet kurumlarını, CIA ve BM internet sitelerini kapattığı biliniyor.

QAnon, iddialarına göre Trump ve ABD, fırtınadan önce sessizlik modunda. Hatta yakın zamanda iç karışıklıklar da çıkacak.

Bakalım Anonymous’un “Bir planımız var” dediği açıklamadan sonra nasıl gelişmeler yaşanacak?

