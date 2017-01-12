Hacker'lar Fotoğraflarınızdan Parmak İzinize Ulaşabilirler!

Sosyal medyaya fotoğraf yüklerken iki kere düşünün.

Çağımızın sosyal medya hastalığı haline gelen selfie'ler Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter vb pek çok platformda her gün milyonlarca defa kullanıcılar tarafından paylaşılmakta.

Ancak araştırmacılara göre selfie paylaşırken olabildiğinice 'elinize kolunuza hakim olmanız' gerekiyor. Bunun sebebi ise Hollywood filmlerinde görmeye alıştığımız şeylerin gerçekten de işe yarayabilir oluşu.

Şöyle ki, selfie çekerken çoğumuz bir de ellerimiz ile işaretler yapıyor ve bir şekilde elimizi fotoğraf karesinin içine dahil ediyoruz (genelde bu işaret barış işareti oluyor).

Fakat Japonya Ulusal Enformatik Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, selfie'lerde bu tarz işaretler yapmak, hackerlara davetiye çıkarabilir. Bu tarz durumları ''challenge'' haline getiren hackerlar, selfie'nizden parmak izinizi alabilirler.

Evet kulağa baya enteresan geliyor ancak, araştırma ekibine başkanlık eden Profesör Isao Echizen, gelişen teknoloji ile birlikte hacker'ların elini güçlendirdiğini ve kaliteleri sürekli artan telefon kameralarının farklı yöntemler konusunda hacker'ları teşvik ettiğini belirtmekte.

Fotoğraflarınızda çıkan parmağınızdan, parmak izi bilginizi almayı başarabilen hırsızlar, parmak iziniz ile korunan pek çok şeye de bu sayede erişim sağlayabilirler.

Bu konuda en büyük riske sahip kişilerin ünlüler olduğunu belirten Echizen, "Şifreniz çalınırsa değiştirirsiniz ancak parmak izinizde böyle bir şansınız olmaz" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.