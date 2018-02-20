Hacker'lar Nintendo Switch'i Linux Tablete Çevirdi!

fail0verflow adındaki hacker grubu, Nintendo Switch'e Linux yüklemeyi başardı.

Konsolların hacklenmesi (kırılması) olarak bildiğimiz eylem, genellikle korsan oyun oynayabilmek için yapılır. Konsol üreticileri bu tarz durumları engellemek için milyon dolarlar harcasa da, işler her zaman onların istediği gibi gitmiyor. fail0verflow adındaki hacker grubu, Nintendo'nun en yeni konsolu Switch'i hackleyerek, Linux yüklemeyi başardı. Korsan oyun oynamaktan ziyade, istediği cihaza istediği yazılımı yükleme şeklinde bir hedefi olan hacker'lar için bu çok büyük bir başarı.

Birkaç hafta önce Twitter hesabından Nintendo Switch üzerinde Linux başlatma ekranının görüntüsünü paylaşan hacker grubu, şimdi de paylaştıkları bir video ile her şeyi açıklığa kavuşturdu.

Nintendo Switch'e Linux işletim sistemi yükleyen hacker'lar, videoda da görebileceğiniz gibi, dokunmatik ekranı işlevli bir şekilde kullanabiliyor. Gayet iyi bir şekilde çalışan Linux'lu Switch, sorunsuz bir internet deneyimi yaşatabildiği gibi, gücünü GPU'dan alan bir demo uygulaması da çalıştırabiliyor.

fail0verflow'un Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Linux yazılımı donanım üzerinde herhangi bir oynama yapılmadan yüklenebiliyor. Ayrıca, açığın şu anki donanımlar yenilenmediği sürece kapatılamayacağını belirten hacker'lar, henüz bu yüklemenin nasıl yapılabileceğini açıklamadı.