PS4'lerdeki Açık Sayesinde Eski PSP Oyunları Oynanabiiyor

Hacker'lar, bir emulator yardımıyla pek çok PSP oyununu PS4 üzerinde çalıştırmayı başardı.

Söz konusu PlayStation 4 oyunu, 90'lı yılların PlayStation ritim oyununun yeniden düzenlenmiş bir versiyonu olan PaRappa Rapper Remastered. Bu haftanın başında, GBATemp adlı bir forum kullanıcısı KiiWii, PSP oyununun PS4'e özel olarak taşınan yeni kodu çalıştırmak yerine 2007 PSP'nin PaRappa sürümünün bir kopyasını çalıştırmak için yerleşik bir PSP emülatörü kullandığını keşfetti. PC tabanlı emülatörlerle N64 ve PS3 oyunlarından Wii U oyunlarına kadar her şeyin görünümünü geliştirebilecek benzer fan yapımı doku paketlerinden de hatırlayacağmız gibi PS4 Remaster'ındaki tek fark, modern bir televizyonda oyunun iyi görünmesini sağlayan, yeniden çizilen görüntülerin yer aldığı 4K doku paketidir.

Bu keşiften sonraki günlerde KiiWii, PS4 üzerinden çalışan Loco Roco adlı oyunun resimlerini yayınladı ve diğer konsollar çeşitli oyunları PS4'e hazırladıklarını söyledi, ancak GBATemp forum kullanıcıları, PSP oyunlarının büyük kısmının henüz PaRappa'nın "PSPHD" emülatörü ile çalışmadığını ve bütün oyunlara uyması için daha fazla mesai gerektirebileceği konusunda uyarıyorlar. KiiWii, emülatörün yerleşik bir yapıya sahip olabileceğini iddia ediyor.

Hacker Dark Element, PaRappa'nın PSP emülatörü tarafından kullanılan, görünen yapılandırma dosyalarını da yayınladı ve kilitli PS4'lerde çalışan kullanıcı dostu bir PSP paketi emülatörünün de geleceğine söz verdi. Bu arada, PS4 hack topluluğundaki birçok kullanıcı, PS4 Remastered'ın PSP emülatöründen öğrenilebilecek bir şeyleri olup olmadığını anlamak için bu özel uygulamanın bir kopyasını arıyor. Sony, verdiği açıkla kullanıcılara bir fırsat sunmuş gibi görünse de ilerleyen günlerde bu açığı kötü niyetle kullanmak isteyenler de ortaya çıkabilir.