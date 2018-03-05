Hacker’lar, Apple imzası taşıyan sahte e-postalarla iPhone kullanıcılarına YouTube Red ile ilgili bir mesaj göndererek kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalıştılar.

Hacker’lar, insanları dolandırarak para kazanmak için birbirinden ilginç formüllere başvuruyorlar. Bu formüller arasında yıllardan beri kullanılan 'oltalama' formülü, kullanıcıları zarara uğratmaya devam ediyor. Hacker’ların başvurduğu son oltalama tekniğinde ise, son derece absürt bir olay yaşandı. Mail yoluyla iPhone kullanıcılarına ulaşan hacker’lar, YouTube Red aboneliğini 1 ay ücretsiz kullandıklarını ve kullanmaya devam etmek için 144 dolar ödemeleri gerektiğini içeren bir mesaj gönderdiler. İnsanlar bu parayı yatırmak için kredi kartı bilgilerini girdiklerinde ise hacker'lar, kişilerin kredi kartı bilgileri çalarak insanları bir hayli zor durumda bıraktılar.

iPhone ve Mac kullanıcılarına gelen bu gizemli mail, Apple imzalı olduğu için pek çok kişinin gerçek olduğunu düşünmesini sağladı. Sahte e-postalar ile insanları dolandırmaya çalışan hacker’lar, uzun bir süre amaçlarına ulaşmış gibi görünüyorlar.

YouTube Red Aboneliğinin Bittiğini Apple Üzerinden Duyurdular

Bu haber başlı başına hacker’ların ne kadar tehlikeli olduğunu gösterse de, aynı şekilde şakacı kimliklerini de bırakmıyorlar. Google’ın para kazandığı YouTube Red aboneliğini Apple’ın duyurduğu ilginç bir ekositem yaratan hacker’lar, bu ince detayla insanlara bir mesaj vermeyi ihmal etmiyorlar. Mesaj, e-posta veya diğer iletişim yöntemleri kimden gelirse gelsin, bu durumu mantıklı bir çerçevede tartın. Günümüzde hacker saldırılarının arttığı düşünüldüğünde Google, Apple gibi platformlar dahil her türlü maile karşı dikkatli olmakta fayda var.

YouTube Red aboneliği sayesinde YouTube’a özel içerikler ve videolar arasında çıkan reklamlardan kurtulabiliyorsunuz. YouTube’u arka plana atıp müzik dinlemeye devam etmek gibi özelliklerden yararlanmak istiyorsanız, aylık 10 dolar olan YouTube Red’e bir şans verebilirsiniz.