Bildiğiniz gibi Ethereum son günlerin en büyük yatırım araçlarından biri olarak görülüyor. Bu bağlamda gözünü MyEtherWallet’e diken saldırganlar birçok kişinin hesabını boşalttı.

Gün gece yarısı MyEtherWallet kullanıcıları ortada garip bir şeylerin olduğunu fark ettiler. Her zamankinden farklı şekilde imzasız bir SSL sertifikası ile karşılaşan kullanıcılar, sitenin doğrulamasında bir bozuk bağlantı olduğunu gördüler. Bu daha önce karşılaşmadıkları ve olağan dışı bir şeydi ancak birçok kişi olaydan şüphe duymayarak bağlantıya tıkladı.

Olaydan habersiz olarak bağlantıya tıklayan kullanıcıların hesapları, Rusya’daki bir sunucuya yönlendirilerek boşaltılmaya başlandı. Olay sonrasında Reddit tarafından yapılan açıklamaylada bu soygun doğrulandı ve araştırmalara göre saldırganlar, saldırıdan 2 saat önce Ethereum’dan en az 1.300 dolar almışlardı.

Şirket şu an MyEtherWallet’de meydana gelen saldırı ile ilgili olarak en kısa sürede çözüm üretmeye çalışıyor. Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan şirket, Servis Sağlayıcısının kötü amaçlı oyuncular tarafında tehlikeye atıldığını ifade etti. Talihsiz olay sonrasında ise sanal para birimi Ethereum’da olan yönelmemenin değişim değişmeyeceği şu an için bilinmiyor.