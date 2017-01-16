Hacker'ların Yeni Hedefi Netflix Kullanıcıları!

Siber korsanların odağında bu kez Netflix var.

Hacker'lar insanların bilgilerine erişebilmek için yeni yöntemler denemeye devam ediyorlar. Sanal alemde pek çok farklı şekilde ve yöntemle karşımıza çıkan hacker'lar, bu kez Netflix kullanıcılarını hedef almış durumdalar.

Geçtiğimiz yılın başında, ülkemizde de kullanıma sunulan Netflix, hacker'ların yeni gözdesi. Netflix kullanıcılarının e-mail adreslerine bir şekilde ulaşmayı başaran hacker'lar, kullanıcılara Netflix'ten gelmiş gibi gözüken sahte mailler yolluyorlar.

Bu e-postalar kullanıcılara, kredi kartı bilgileri dahil pek çok bilginin çalınabileceğini ve bu nedenle Netflix bilgilerini güncellemeleri gerektiği şeklinde uyarılarda bulunmakta. Fakat e-maildeki bağlantıya tıklandığında açılan site, kullanıcıyı doğrudan hacker'ların kucağına düşürmekte.

SSL sertifikalı ve üst düzey güvenlik yöntemli sahte bir Netflix arayüzüyü olarak açılan sayfaya bilgiler girildiği anda, bu bilgiler direkt olarak hacker'lara ulaşıyor. Tabi sayfanın son derece profesyonel olarak hazırlanmış oluşu, kullanıcıları da yanıltabiliyor.

'FireEye' isimli güvenlik firması tarafından keşfedilen yeni yöntem, milyonlarca Netflix kullanıcısının hesabını tehdit etmekte. O sebeple siz siz olun, uyanık olun.