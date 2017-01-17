Hacker Olup Siber Saldırılar Yapabileceğiniz Oyun “Hackers” Artık Türkçe Dil Desteğine Kavuştu!

Türkiye’de en çok merak edilen konulardan biri olan hack dünyasına yönelik bir oyun olan Hackers, Türkiye’deki popülerliğinin ardından Türkçe dil desteği kazandı.

Bundan yaklaşık olarak 4 ay önce Android ve iOS platformuna getirilen Trickster Arts yapımı Hackers isimli bir oyun, tüm dünyada olduğu gibi özellikle Türkiye’de fazlasıyla ilgi görmüştü. Kendinize kurduğunuz sanal ağı korumak ve güvenliğini arttırmak, aynı zamanda çevrenizdeki ağları hackleyerek ele geçirmeye çalışacağınız eğlenceli bir yapıdaki Hackers oyunu Türkiye’de gördüğü bu yüksek ilgi ardından nihayet Türkçe dil desteğini kazandı.

Özellikle Türk kullanıcılardan yoğun olarak gelen Türkçe dil desteği sebebiyle son güncellemenin ardından Türkçe olan oyunu artık daha rahat ve daha anlaşılır bir şekilde oynayabileceksiniz.

Aşağıdaki bağlantılardan Hackers’ı indirebilirsiniz.