Hackerlar, karaborsada banka ve kart bilgilerini sadece birkaç dolara satıyorlar.

İnternet kullanımının rekor orana çıktığı şu son birkaç senede siber suçluların da sayısı adeta çığ gibi büyüdü ve bu suçlular, pek çok işlemde banka kartlarını ve bilgilerini kullanan insanların adeta kabusu oldular.

Artık internetin karaborsasında siber suçlular tarafından ele geçirilmiş bilgiler öylesine hızlı ve yoğun döner olmuş ki, bu suçlular elde ettikleri bilgileri inanılmaz küçük meblalarda satar hale gelmişler. Bu konuda bir araştırma yürüten uluslararası siber güvenlik kuruluşu Fortinet'in ulaştığı bilgiler oldukça enteresan.

Bu bilgilere göre siber suçlular, internet üzerinden karaborsada çaldıkları kredi kartı numaralarını 0.5 dolar civarında bir fiyata satıyorlar. Ayrıca aynı şekilde banka bilgileri de 1 dolar civarında alıcı buluyor. Sağlık kayıtları ise kart ve banka bilgilerine nazaran daha pahalı bir fiyattan, 10-20 dolar arasından alıcı bulmakta. Tabii bu fiyatlar, bilgilerin en yalın halinde satılma fiyatı. Örneğin işin içine kart kullanıcısının ismi ve varsa PIN numarası gibi bilgiler girerse fiyat 2-2.5 dolar civarına yükselmekte.

Aynı şekilde fiyatlar, çalınan banka hesaplarında mevcut olan para miktarına göre de değişiklik göstermekte. 100 dolar bulunan bir hesapla 15-20.000 dolar bulunan bir hesabın bilgileri aynı fiyata gitmiyor. Yani sizin anlayacağınız; siz çaldırdığınızda ne yapacağınızı şaşırıyor, deliye dönüyorsunuz, fakat adamlar onu karaborsada 3-5 dolara satıyorlar...