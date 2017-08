Hackerlar Affetmiyor: HBO Dizileri Teker Teker Yayınlandı!

HBO'nun Game of Thrones'la beraber yine doruk noktasına çıktığı bu günlerde bölümleri ellerinde bulunduran hackerlar, fidye almadıkları her gün yeni bölümler sızdırıyorlar.

HBO’nun başı hiç olmadığı kadar büyük bir dertte. Daha önce başına gelen hack olayları ile gündemden düşmeyen şirket, hackerlara kaptırdığı 1.5 TB’lık dosyanın acılarını çekmeye devam ediyor.

Ellerinde koz bulundurmak için Game of Thrones’un son bölümünü yayınlamayan hackerlar, buna rağmen mesaj vermekten kaçınmadı. Curb Your Enthusiasm’ın bölümlerini serbest bırakan hackerlar, yaptıkları son sızıntıyı Game of Thrones’un gecesi olarak bilinen Pazar gecesinde yaptılar.

Ekim ayında başlayacak Curb Your Enthusiasm dışında Insecure ve Ballers bölümlerini de yayınlayan hırsızların önümüzdeki haftalarda Game of Thrones’un bölümlerini yayınlayıp yayınlamayacakları bilinmiyor.

Temmuz ayının sonlarında çalındığı belirtilen bölümler ve diğer bilgilerin bu zamandan beri hackerların elinde büyük bir koz oluşturduğu açıklandı.

Game of Thrones oyuncularının kişisel adres ve telefonlarına kadar paylaşım yapan hackerlar, toplam 15 milyon dolar fidye istiyorlar. HBO, bu pazar günü yaptığı açıklamaya göre çalınan bölümleri yayınlayarak dikkat çekmeye çalışan kişilere ayak uydurmayacaklarını belirtti. Hackerlarla iletişim kurmadıklarını ve e-posta sisteminin bir bütün olarak ihlal edildiğine inanmadıklarını belirten HBO’nun yakında neler yapacağı büyük merak konusu oldu.

Şahsi düşüncem, Game of Thrones gibi herkesin tek yürek olarak izlediği dizilere bu tarz hırsızlıklar zarar vereceği yönünde. Bu yüzden başarılı diziler izlemek istiyorsak bu zararlı kişilere ortak olmamaya özen göstermeliyiz. Zaten bunu korsan bir şekilde yayınlanan 4. bölümde net bir şekilde gördük. Dizi sızdırılmasına rağmen Game of Thrones tarihinin en çok izlenen bölümü oldu.