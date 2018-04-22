Geçtiğimiz iki yılda gerçekleşen Equifax veri ihlali ve WannaCry siber saldırıları, teknolojik gelişmelerle birleşen birey hayatının, korsanlar tarafından ne kadar kolay hedef olduğunu gösterdi. Peki ya verilerimizi çalmak isteyen bu bilgisayar korsanlarına karşı bizi koruyan kimse yok mu? Etik hackerlarla tanışın.

Bu yazıyı okuyan herkes ve daha fazlası günlük yaşamının bir bölümünde internete girmek zorunda kalıyor ve bir hesap yönetiyor. Bilgisayar korsanları da bu hesapları hedef alarak, banka şifreleri gibi verileri çalarak yasa dışı gelir elde etmeye çalışıyor. Ancak ne var ki, internet ortamında kötü amaçlı olanlar kadar iyi niyetli hackerlar da bulunuyor ve bu sene bir saldırıya maruz kalmadıysanız onlara teşekkür etmeniz gerekiyor.

1983 yılına geri döndüğümüzde Volkswagen'in başlattığı bir kampanya karşımıza çıkıyor. Dev otomobil üreticisi Beetles modelinin işletim sistemini ihlal eden hackerlar için bir ödül töreni düzenleyerek gövde gösterisi yapmıştı. On iki yıl sonra, Netscape, Navigator 2.0 yazılımındaki sorunları bildiren hackerlara ödüller sunan ilk "hatalar ödülü" programını başlattı. Bu ödülü birkaç hackerın aldığı bazılarının da Netscape mallarını kazandığı bildirildi. Daha sonra aralarında Google gibi devlerin de bulunduğu birçok şirket benzer şekilde kampanyalar düzenledi ve sistemlerinde açık bulan kişilere ödüller dağıttı. Bugün, Snapchat ve Dropbox'tan Tinder ve Starbucks'a kadar teknolojik bileşenlere sahip en büyük şirketlerin çoğunun “bug bounty” programları bulunuyor. Ve program ya da sistemlerde hata bulan hackerlara binlerce dolar ödül dağıtıyorlar.

Hackerlar

Yapılan araştırmalar birçok ülkede etik hackerların olduğunu gösteriyor. Bu araştırmalara son eklenen ise HackerOne raporu diyebiliriz. Buna göre etik hackerlar büyük ölçüde Hindistan (% 23), ABD (% 20), Rusya (% 6), Pakistan (% 4) ve İngiltere'de (% 4) bulunuyor. Bu hackerların neredeyse hepsi bir dizi eğitimden geçiyor. %58'i kendi kendini eğitebiliyor. %50'lik bir ortak kümeli kısım ise bilgisayar bilimi üzerine okulda ders görüyor. % 26.4'ü de lisede eğitim görüyor ve % 90'ı 35 yaşının altında bulunuyor. %50'si de 18 yaşından daha küçük.

Yyapılan araştırmalara göre etik hackerların en büyük ortak özelliği "sonsuz" bir merak olarak" nitelendiriliyor. Hacker platformu HackerOne'un CEO'su Marten Mickos yaptığı açıklamada, Onları bulamıyoruz. Onlar bizi buluyorlar. Okuyorlar, güvenlik açıklarını inceliyorlar, ve sonra onları rapor ediyorlar. Çoğu gençken başlıyr" ifadelerini kullandı.

Bu hackerlardan birisi de Jack Cable. 12 yaşındaa YouTube videoları izleyerek programlama yapmayı öğrenen Cable, okulda aldığı eğitimle bu yeteneğini geliştirdi. Daha sonra içerisinde Uber, Bitcoin Exchange ve ABD Hava Kuvvetlerinin de bulunduğu 50 şirkette 200'den fazla açık keşfetti.

Sean Melia, güvenlik hizmeti şirketi Gotham Digital Science'da oldukça başarılı bir güvenlik mühendisi. Melia 2014'te karşılaştığı YouTube videosuyla hackerların sistemlerde buldukları açık karşılığında para kazandığını öğrendi. Sonra Melia, birkaç platformda açık keşfederek 22.000 dolar kazandı.

Bilgisayar korsanlığı becerilerine sahip onlarca kişi, kötü niyetli olsa da Cable ve Melia gibi görünmez kahramanlar da var. Elbette bu insanlar için "sanki bizi koruyor, para kazanıyorlar sadece" diye düşünebilirsiniz. Ancak onların bulduğu açıkların kapanması hepimiz için oldukça önemli.