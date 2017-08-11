Kilitli bilgisayarınızın güvende olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yavaş yavaş viral olan 5 dolarlık mini bilgisayar, hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan karşıdaki bilgisayarın kilidini aşabiliyor.

Büyük şirketlerde bilgisayarlarınızı bırakarak öğle yemeğine çıkmanız gerekebiliyor. Böyle durumlarda belki de içerisinde çok önemli veriler olan bilgisayarınızı kilitleyerek gitmeyi tercih ediyorsunuz. Yine de bunu yaparken daha dikkatli olmanızı öneriyoruz. Piyasada ortaya çıkan 5 dolarlık yeni bir araç sayesinde zararlı kişiler bilgisayarınıza anında girebilirler. Bu yeni araç sizin adınıza web sayfalarına giriş yapabilir ve ağ yönlendiricilerinden tam erişim alabilirler.

Boş zamanlarında hacker olarak çalışan Samy Kamkar tarafından geliştirilen PoisonTap, bilgisayar korsanlarına parola korumalı bilgisayarlara erişim izni verir. Yine de bunu yapabilmesi için arka planda tarayıcının açık olması gerektiğini belirtelim.

Eğer arka planda tarayıcı açıksa, zararlı kimse gelip PoisonTap’i bilgisayarınıza takar ve beklemeye başlar. Yaklaşık 1 dakikanın ardından bilgisayarınız zararlı kişinin eline geçmiş demektir.

PoisonTap, yeni çıkan mini bilgisayar Raspberry Pi Zero üzerine kuruldu. USB bağlantı noktası ile bir bilgisayara bağlandığında kendisini ağ aygıtı olarak taklit eden cihaz, tüm giden bağlantılara saldırarak PoisonTap’i internetin kendisi olduğuna inandırır. Bu cihaz kurbanın çerezlerini, HTTPS web şifrelemesini kullanmayan sitelerden geliyorsa rahatlıkla çalabilir.

Bu yüzden bilgisayarı kapatmayıp yalnızca kilitleyecekseniz de tarayıcıları kapatmanızı öneriyoruz. Hele ki önemli şifre ve bilgileriniz varsa daha sonraları başınızın ağrımaması için tarayıcılarınızı kapatın.