Avrupa’nın en lüks otelleri arasında gösterilen Avusturya Alpleri’ndeki Seehotel Jaegerwirt’in oda kilit sistemi hackerlar tarafından kilitlendi, müşteriler odalarında kilitli kaldılar.

Hackerların burnunu sokmadığı / sokmayacağı bir sektör kalmadı galiba. Avusturya Alpleri’nde bulunan Avrupa’nın en lüks otellerinden Seehotel Jaegerwirt, oda kilit sistemlerinin hackerlar tarafından hacklendiğini ve kendilerinden 1500 Euro talep ettiklerini duyurdu.

Müşterilerinin mağdur olmaması amacıyla bu ödemeyi gerçekleştirdiklerini belirten otel yetkilileri, saldırganların takip edilmemek için ödemeyi Bitcoin ile almayı istediklerini söylediler. Yetkililer, şimdilerde otelin tüm elektronik anahtar kartlarını kaldırıp yerine eski kilit / anahtarları getirmeyi planlıyor.

Kartların saldırının gerçekleşmesinin ardından tekrar programlanamadığı için müşterilerin odadan çıkmalarını sağlamak amacıyla ya kapıları kırmayı ya da fidyeyi ödemeleri gerektiğini söyleyen otel yöneticisi, ‘Otelimizin tüm odaları doluydu. Bu tarz durumlarda polis ya da sigorta şirketleri yardımcı olamıyor. Biz de istenilen fidyeyi müşterilerimiz mağdur olmasın diye ödedik’ açıklamasında bulundu.

Otelin rezervasyon ve ödeme sisteminin de hacklendiğini söyleyen otel yöneticisi Brandstaetter, “Bu şantajcılara ödediğimiz her bir Avro canımızı acıtıyor. Başka otellerin de bu şekilde saldırıya uğradığını ve para ödemek zorunda kaldığını biliyoruz” şeklinde konuştu.