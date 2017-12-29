Hackerlar Bloodborne’da 2 Gizli Boss Buldular

Bloodborne’u araştıran hackerlar, oyun kodları içerisinde gizlenmiş iki boss bölümü keşfettiler.

FromSoftware tarafından PS4’e özel olarak geliştirilen Bloodborne’un kodlarını araştıran hackerlar, oyunda gizlenmiş iki tane boss buldular. Bloodborne’un koridor zindanları bir hayli büyük. Pek çok oyuncu hala bu oyunda yeni düşmanlar aramaya devam ediyor. Bu aramayı bir adım ileri taşımak isteyen bir grup, oyun dosyalarını araştırmaya başladı. Bu araştırma sonucunda geliştirici, test alanlarını ve kullanılmayan 2 tane boss bulmayı başardılar.

Dataminer tarafından araştırılmaya başlanan Bloodborne, NPC ve zindanları ile birlikte 2 devasa boss bölümüne erişim sağladılar. Zindanlardan birinde, Moon Presence boss’unun kullanılmayan bir varyantını içeriyor. Moon Presence, Bloodborne’un gerçek final boss’udur ve yalnızca 3 gizli öge bulunduktan sonra savaşılabilir. Yeni bulunan bölüme göre bu boss’un kullanılmayan son haliyle savaşıyoruz.

Oyun kodunda bulunan bir diğer boss, devasa ve korkunç bir köpek. Bu iki boss’a ulaşarak oyunun zevkini daha fazla çıkartabilirsiniz. Bazı hackerlar, oyun dosyalarını araştırarak ortaya böyle gizli nesneleri çıkartmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde oyun firmaları da böyle gizli mesajlar bırakarak hackerlara bulmaları için güzel içerikler sunuyorlar.