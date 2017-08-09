Game of Thrones Oyuncularının Telefon Numaraları Yayınlandı

HBO’ya ait gizli bilgilere ve Game of Thrones dizisinin bazı bölümlerine ulaşan hackerlar, yayınladıkları son veri ile oyuncuların gizli bilgilerini açığa çıkardılar.

Yakın tarihli bir güvenlik ihlali ile birçok gizli bilginin sızdırılmasının önüne geçemeyen HBO, hackerların radarında kalmaya devam ediyor. Ellerinde şirketin sistem bilgileri de dahil olmak üzere 1.5 terabaytlık veri bulunduğunu belirten korsanlar, Game of Thrones’un henüz yayınlanmamış iki bölümünü sızdırdılar. Şu ana kadar 3.4 GB’lık veri yayınlayan korsanlara karşı önlem alamayan HBO’nun daha fazla sızıntı olmasını önlemek için miktarı açıklanmayan bir fidye ödeme hazırlığında olduğu söyleniyor.

Sızdırılan verilerde GoT’un bölümlerinden 5 tanesinin taslağı, HBO’ya ait veriler ve yönetici şifrelerinin de yer aldığı teknik bilgiler bulunuyor. Peter Dinklage, Lena Headey ve Emilia Clarke da dahil olmak üzere popüler bazı oyuncuların kişisel telefon numaraları, ev adresleri ve e-posta adresleri de sızdırılan bilgiler arasında.

Şirket, devam eden adli bir soruşturmanın parçası olarak hangi verilerin sızdırıldığını incelemeye devam ediyor. HBO sözcüsü Jeff Cusson ise yaşananlarla ilgili şunları söylüyor: İncelemelerimiz sonucu e-posta sistemimizin ele geçirildiğine inanmamıza sebep olan bir durum yok.

HBO’ya musallat olan hackerların GoT ‘a ait ‘gerçek’ kopyaları elde etmiş olmaları pek olası görünmüyor. Zira daha önce yayınlanan bölüm de dizinin taslak olarak hazırlanmış, henüz son halini almamış şekliydi. Böyle olsa da HBO’nun bir güvenlik zafiyeti yaşadığı açık. Bakalım ilerleyen dönemde ne gibi gelişmeler yaşanacak.