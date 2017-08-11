Gelecekte bilgisayar korsanları kötü amaçlı yazılımları bizzat DNA'ya yükleyerek bilgisayarın kontrolünü ele geçirebilecekler.

Washington Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği yeni sisteme göre, kötü amaçlı yazılım dahil birçok yazılımı fiziksel DNA’mızdan bilgisayarlara aktarabiliyoruz. Anlayacağınız hackerlar bizzat bizim DNA’mıza virüs yükleyerek bu şekilde bilgisayarları ele geçirebilecekler.

En temel biçimde A, C, G ve T baz ve yapı bloklarından oluşan DNA, bu yolları kullanarak bilgisayar tarafından analiz edilebilecek veriler oluşturmayı başarıyor.

17 Ağustos’ta sunulacak makalede ortaya çıkacak bu araştırma, sentetik DNA’da kötü amaçlı yazılım depolamayı başarıyor. DNA analiz yazılımlarındaki güvenlik açıklarını hedefleyerek bilgisayara sızan programlar yapabilecek araştırmacılar, gelecekte hard diskler yerine elimizi veri depolama noktası olarak kullanabileceğimiz günlerin önünü açıyor.

Araştırmacılar, olayın endişe verici görünmesine rağmen, günümüzde herhangi bir tehdit oluşturmadığının altını çiziyorlar.

Yeni nesil sıralama teknolojilerinin her geçen gün ilerlemesinden dolayı 2009’da tek bir insanın genomonunu çıkarmak için 100.000 dolar ücret ödenirken, 2014’te bu rakam 1.000 dolara kadar düşüş göstermişti.

Ekip, bu genomları kullanarak C ve C++ dillerinde yazılmış yazılımları DNA’lara aktarabiliyor. Peki, sizce gelecekte verilere erişimi nereden ve nasıl sağlayacağız?